Malore Gigi Simoni, Ghirelli: “forza Gigi, maestro di valore e valori”

“Il sorriso e gli abbracci di ragazzi speciali con il pallone sotto braccio e’ una delle piu’ belle pagine del calcio”. Sono le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, al Centro Tecnico di Coverciano al convegno promosso dalla IV Categoria nell’ambito della prima edizione della ‘Special Cup 2019 sponsored by Olmedo’. Pensiero anche per Gigi Simoni, ricoverato d’urgenza dopo un malore “un uomo, un professionista che ha messo sempre il cuore nel calcio, un maestro di valore e valori a cui dire grazie”. “Crediamo che il Calcio sia uno strumento di messaggi positivi, ma soprattutto un’opportunita’ per tutti – ha aggiunto Ghirelli – e il senso piu’ forte e’ racchiuso dalla frase di un giocatore del Novara for Special, pronunciata alla presentazione delle finali Berretti. “Grazie, perche’ il Calcio e’ la mia vita”.