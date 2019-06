Manchester City, Guardiola: “Anno sabbatico? Fino al 2021 resto al mio posto”

Pep Guardiola, in Spagna per un torneo di golf, ha commentato l’indiscrezione del “Daily Star” secondo la quale il tecnico catalano, legato al Manchester City fino al 2021, starebbe pianificando un anno di stop al termine della prossima stagione: “Non ho in programma alcun anno sabbatico. Le notizie escono, si diffondono e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi cacciano, resto al mio posto”.

Sulle possibilità di vincere la Champions, Guardiola ha dichiarato: “Ci sono molte buone squadre e vincerla è difficile. E comunque vincere il campionato è la cosa più importante, è ciò che ti rende più felice. Vincere il campionato significa disputare una stagione straordinaria contrariamente a quanto si dice”.

Guardiola ha difeso il collega Valverde, criticato al Barcellona: “Viene criticato perché non ha vinto la Champions, perché non ha vinto una partita. Oggi sembra che se non vinci tutti i trofei, hai fatto male. Ma il Barcellona nella Liga deve misurarsi con grandi squadre come Real, Atletico, Siviglia, Valencia, Celta. Vincere la Liga con quel vantaggio dimostra che è stato un anno incredibile”.

Sull’arrivo di Hazard al Real, Guardiola ha commentato: “Hanno preso un ottimo giocatore. Non siamo gli unici a spendere soldi”.