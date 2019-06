Manchester City, in Inghilterra sicuri: vicino Maguire per 73 milioni

Secondo quando riporta il ‘Daily Star‘, il Manchester City avrebbe battuto la concorrenza, in particolare quella dei rivali cittadini, per il difensore del Leicester Harry Maguire: offerta di 73 milioni per il centrale inglese. Pep Guardiola considera il calciatore 26enne il sostituto ideale di Vincent Kompany, che ha lasciato l’Inghilterra per tornare all’Anderlecht. Il passaggio di Maguire al Manchester City potrebbe concretizzarsi già nella prossima settimana. Maguire è un centrale forte fisicamente e pericolosissimo di testa, tant’è che ha segnato 3 gol nell’ultima Premier League.