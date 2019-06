Maradona costretto a lasciare, l’argentino si lascia andare e confessa il suo problema

Diego Armando Maradona costretto a dimettersi dalla carica di allenatore dei Dorados. L’argentino ha confessato i motivi che lo hanno spinto a lasciare, questo il suo messaggio rilasciato sui canali social.

“La mia uscita dai Dorados di Sinaloa ha a che fare con la mia salute. Oggi purtroppo devo fare un passo indietro e lasciare il club, che mi ha fatto sentire come a casa mia. Io ringrazio tutti coloro che ne fanno parte, dal presidente Antonio Nunez, ai tifosi, che ci hanno sempre seguito. Ringrazio lo staff tecnico e tutti i miei giocatori, che sono arrivati a due finali consecutive per la promozione“.

“Ma oggi devo pensare a me, e alla mia salute. I medici mi chiedono di smettere, perché passano gli anni e ogni volta mi fa male sempre di più. Devo fare due operazioni che sto rimandando da molto tempo. Grazie a Dio nessuna è rischiosa, ma ci vuole tempo e riposo per poterle fare, e credo che questo sia il momento. Sinceramente io non so come spiegare, ma ringrazio tutti coloro che pensano sempre a me“.