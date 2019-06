Maradona lascia la panchina dei Dorados per problemi di salute

Maradona deve fermarsi. L’ex Pibe de Oro nelle ultime ore ha infatti lasciato il ruolo di allenatore della Sinaloa Dorados, squadra della seconda divisione messicana, nel dettaglio il tecnico dovrà subire due interventi chirurgici, alla spalla e al ginocchio. A gennaio era stato ricoverato in un ospedale in Argentina in seguito ad un sanguinamento gastrico. “Diego Maradona ha deciso di non continuare come capo allenatore di Dorados”, ha dichiarato il suo manager, Matias Morla, sul suo account Twitter. “Su consiglio medico dedichera’ tempo alla sua salute e si sottoporra’ a due interventi chirurgici: alla spalla e al ginocchio; siamo grati alla famiglia Dorados e continueremo insieme il sogno nel futuro”.

“Insieme abbiamo stupito il mondo, abbiamo dimostrato che il Calcio e’ tutta una questione di passione e di cuore, sarai sempre un Dorado, grazie per tutto Diego,” ha twittato il club. “Guarisci e ci vedremo presto.”