Marco Cassandro: il forte difensore torna sul mercato

Il forte difensore Marco Cassandro conteso sul mercato, un vero baluardo della difesa che si può definire come un’autentica certezza:, classe ’94. Quest’anno il difensore ha fatto benissimo in Eccellenza Campana vincendo il campionato con il Giugliano 1928, una delle piazze più blasonate dell’universo dilettantistico. Cassandro si è laureato campione del girone A di Eccellenza con i tigrotti nell’avvincente fase dello spareggio finale. Cassandro ha un grande curriculum, con importanti esperienze tra serie D ed Eccellenza: con compagini del calibro di Foggia, Sora, Noto, Manfredonia, San Giorgio, Frattese. Il difensore è entrato fin da subito a far parte della SF Management, struttura di consulenza sportiva di società e calciatori, scegliendo come procuratore il Salvio Pietroluongo.