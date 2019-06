Mazzoleni e la strana abitudine di Spalletti: “Vi spiego cosa fece una volta quando passai dagli spogliatoi…”

Questa stagione è stata l’ultima, da arbitro, per Paolo Mazzoleni, costretto a dire addio per il limite d’età dopo ben 28 anni da direttore di gara. La sua carriera potrebbe continuare sempre in questi ambienti, ma nel frattempo non gli resta che raccontare il suo lunghissimo percorso tra i campi. A giorni presenterà un libro, a Bergamo, sulla sua autobiografia.

E, tra i racconti presenti, anche uno che ha ‘anticipato’ a L’Eco di Bergamo e che riguarda un particolare episodio con l’ex allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, dopo aver arbitrato una partita dei nerazzurri. Ecco le sue parole. “Mentre stavo lasciando lo stadio passo davanti allo spogliatoio nerazzurro e sulla porta, era aperta, campeggia una mia foto con scritto ‘è tosto, è spigoloso’. Incrocio Pane, è nello staff di Spalletti, gli chiedo spiegazioni e lui mi dice: ‘Il mister lo fa sempre, per spiegare ai giocatori chi è l’arbitro’. L’ho sentita una medaglia al merito tosto e spigoloso. E per bene. Infatti i rapporti migliori li ho avuti con i carismatici: De Rossi, Bonucci, Zanetti, Diamanti, Gattuso, Stankovic“.