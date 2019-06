Mertens, la rivelazione della moglie: “voleva andare in Cina poi…”

Il Napoli punta tanto su Dries Mertens, il belga dovrebbe far parte della squadra a disposizione di Carlo Ancelotti anche per la prossima stagione, l’addio però al club azzurro è stato vicino. Arriva la rivelazione da parte di sua moglie, Katrin Kerkhofs, che ha parlato ai microfoni di Humo. “Non saremmo stati felici, abbiamo bisogno di vita sociale”, ha detto la donna sulla possibilità di andare in Cina. “Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, facendo sacrifici, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro. Ma in Cina non saremmo stati felici. Noi abbiamo bisogno di vita sociale, ci piace il sole e i paesaggi. Un anno è lungo e può rovinare tutto. Non ho nulla contro chi accetta queste offerte o queste avventure, ma per fortuna l’ho fatto ragionare. Poi mai dire mai”.

Sulla pista in Arabia Saudita: “Neppure negli Emirati Arabi potrei andare a vivere, ma ovviamente questo non è un invito ai club interessati a Dries ad offrire stipendi più alti”, ha concluso Katrin Kerkhofs.