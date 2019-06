Milan, l’addio di Bakayoko: “torno al Chelsea”

“Lascio il Milan e torno al Chelsea, non ho scelta”. Sono le dichiarazioni di Tiemoué Bakayoko, centrocampista in prestito dal club londinese al Milan, a ‘L’Equipe’. “Ho tre anni di contratto con i Blues, per ora è il miglior progetto ma valuteremo anche altre proposte. Di quel che succederà non ho ancora certezza”, continua l’ex rossonero al giornale francese. Esperienza altalenante quella al Milan per il centrocampista, un inizio veramente difficile poi Bakayoko è uscito alla distanza diventando un perno del centrocampo del Milan. Il futuro adesso sarà tutto da valutare ma certamente lontano dal Milan.