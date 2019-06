Il Milan non chiederà la procedura d’urgenza per discutere il ricorso al Tas di Losanna, che non ha stabilito la data dell’udienza per decidere l’esclusione o meno dall’Europa League. Sul sito ufficiale del Tas si può notare come fino al 14 agosto non ci sia in agenda un incontro per discutere della questione Milan-Uefa. A questo punto, lo scenario che si apre è quello di una decisione che arriverà a campionato e coppa già iniziati per quanto riguarda il triennio 2014-2017. In questo caso sarebbe impossibile escludere i rosso-neri dalla competizione.