Non solo la questione del Fair Play Finanziario, potrebbero arrivare altri guai in casa Milan. Secondo quanto riporta l’edizione di ‘TuttoSport’ il club rossonero sarebbe alle prese con un’indagine da parte della Fifa su un caso Alessio Cerci. Il riferimento è alla stagione 2015/2016, quando il calciatore fu prestato dall’Atletico Madrid prima ai rossoneri e successivamente al Genoa. Si parla di violazione dell’articolo 18bis del regolamento sui trasferimenti internazionali che vieta influenze di parti terze, nel mirino una clausola legata al doppio prestito ai due club italiani, il Milan avrebbe influenzato il Genoa, l’accordo prevedeva che il calciatore dovesse disputare con il Genoa lo stesso numero di gare minime previste per il Milan, pena ripercussioni sull’accordo Milan-Atletico.