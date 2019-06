Milan, risolto ufficialmente il rapporto con l’ex Fassone

Il Milan e Marco Fassone chiudono ufficialmente il rapporto dopo il contenzioso insorto a seguito dell’interruzione del contratto di lavoro. Negli ultimi minuti è stato pubblicato un comunicato ufficiale, il club rossonero comunica “di aver raggiunto positivamente un accordo con il dott. Marco Fassone per definire in modo consensuale il contenzioso insorto con quest’ultimo a seguito dell’interruzione dei suoi rapporti di Amministratore Delegato e di Direttore Generale di AC Milan S.p.A.”

“Sono contento – ha detto il Presidente del Milan Paolo Scaroni – che in questi mesi si sia avuto il tempo di approfondire le contestazioni mosse nei confronti di Marco Fassone, e che con spirito costruttivo le Parti abbiano saputo – in considerazione anche dell’attività da lui svolta durante il rapporto di lavoro e dell’assenza, all’esito delle rispettive valutazioni, di reciproche pretese – raggiungere un’intesa che consente di porre fine al contenzioso in essere e di concentrare ciascuna i propri sforzi e le proprie energie agli obiettivi futuri cui ciascuna delle parti ambisce. Auguro dunque a Marco Fassone di intraprendere presto e con successo nuove sfide professionali di sua soddisfazione”.