Milan, Sacchi: “Giampaolo è come un regista di film o un direttore d’orchestra”

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni di Radio1 Sport del possibile arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, elogiando il tecnico di Bellinzona: “Giampaolo fa parte di un gruppo non numeroso ma sempre più consistente di allenatori che interpretano il Calcio come fossero degli sceneggiatori e dei registi di un film, come degli autori, direttori d’orchestra“. “Quando ero responsabile delle nazionali giovanili, gli chiesi di venire ad allenare l’Under 21“, ha ricordato l’ex ct. “Lui allora era in Serie C, mi disse: ‘No, io ancora mi diverto ad allenare tutti i giorni’. Questo per dire la stima che ho per questo allenatore”. “Io preferisco gli strateghi ai tattici”, ha aggiunto Sacchi. “Il tattico aspetta l’errore dell’avversario, l’opportunità per colpire, lo stratega è quello che la crea l’opportunità”.