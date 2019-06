Mondiale femminile, 8 figurine extra per la Nazionale italiana [FOTO]

1 /24 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE – La Panini ha deciso di realizzare 8 figurine extra raccolta per completare la rosa della Nazionale italiana nella collezione “FIFA Women’s World Cup France 2019”. Nella collezione, uscita due mesi fa e dedicata alle 24 squadre che partecipano al torneo, sono infatti previste per ogni squadra 17 giocatrici. Un numero di figurine che, come tradizione per le collezioni riferite alle competizioni di calcio internazionale, non risulta esaustivo e che è soggetto a subire cambiamenti, a causa di imprevisti come infortuni oppure convocazioni successive, in questo caso della Ct Milena Bertolini.

A tempo di record, l’azienda di Modena ha dunque realizzato 8 nuove figurine, che non sostituiscono quelle presenti nell’album, ma che vogliono essere un omaggio a tutte le ragazze che partecipano al torneo oltralpe. Entrano così nella collezione le immagini dei portieri Chiara Marchitelli e Rosalia Pipitone, dei difensori Lisa Boattin e Linda Tucceri Cimini, delle centrocampiste Laura Fusetti, Martina Rosucci e Annamaria Serturini e dell’attaccante Stefania Tarenzi. Queste 8 figurine, fuori raccolta, potranno essere richieste dai collezionisti nel momento in cui effettueranno la richiesta mancanti relativa alla collezione “FIFA Women’s World Cup France 2019” sul sito www.panini.it oppure tramite il Servizio Clienti Panini.

“Siamo felicissimi di festeggiare il primo successo della Nazionale femminile di ieri contro l’Australia nel modo che più ci riesce naturale”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Esattamente come accade per le collezioni maschili dedicate ai grandi eventi di calcio internazionale, abbiamo infatti pensato di completare la rosa della Nazionale di calcio femminile con le otto figurine delle ragazze che in questo momento non sono rappresentate all’interno della nostra collezione. Un omaggio che ci rende orgogliosi e che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per il proseguo della competizione”.

La raccolta “FIFA Women’s World Cup France 2019” è stata realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. E’ articolata in 480 figurine (di cui 36 in materiale speciale foil), che possono essere raccolte in un fantastico album da 56 pagine. La copertina dell’album vede un’immagine iconica di una calciatrice in fase di attacco, che corre con al piede il pallone ufficiale di questa manifestazione. La collezione si apre con una pagina istituzionale con 5 figurine sui loghi della manifestazione e con altre tre pagine con 18 figurine dedicate alle città e agli stadi francesi che ospiteranno le partite. Segue poi la sezione sulle 24 Nazionali del torneo: ad ogni squadra sono riservate due pagine contenenti le figurine di 17 giocatrici, oltre al logo della federazione e al team schierato. L’album si chiude con due sezioni: una dedicata al programma della manifestazione, contenente la figurina del pallone ufficiale, ed un’altra con i 10 maggiori record del torneo, sia di squadra che singoli. La raccolta è in vendita in tutte le edicole. Una bustina da 5 figurine costa 0,90 euro, mentre l’album costa 2 euro. Disponibile anche lo “starter pack”, con un album e 5 bustine al prezzo di 4,50 euro. Questa collezione è distribuita in Italia e in oltre 20 Paesi del mondo.