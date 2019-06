Mondiale femminile, Andressa Alves Da Silva: l’attaccante che trascina il Brasile

MONDIALE FEMMINILE – Nel pomeriggio di ieri è cominciato il Mondiale per il Brasile, che alle 15:30 è sceso in campo contro la Giamaica. Tra le fila della squadra allenata da mister Vadão un posto da titolare per l’assistita d’eccellenza della Sport Man, Andressa Alves Da Silva. L’attaccante posizionata sulla fascia destra ha dato il suo contributo alla

vittoria delle verdeoro contro le Raggaegirl che comunque sono state protagonista di una prestazione molto positiva.

Un primo approccio emotivo, con il Brasile a schiacciarle accompagnate dal fragoroso “Seleçao” che riecheggiava sugli spalti dello Stade de Alpes di Grenoble. Andressa indossa la maglia numero 7 e si mette in mostra con eleganza e tecnica spaziando sulla fascia destra e anche su quella sinistra in fase di contropiede. La barceloneta regala bel

gioco, belle palle e tanta intelligenza tattica. Due assist nel 3-0 finale quello che apre le marcature e quello che serve a mettere in sicurezza il risultato. Un binomio perfetto con la bomber Christianne che non fa sentire la mancanza dell’infortunata, seppur presente in

panchina, Marta.

Pedina fondamentale nell’undici di partenza Andressa è sempre nel vivo dell’azione prendendosi anche la responsabilità dei calci da fermo. Punizioni, calci d’angolo e rigori, ma la numero 7 viene beffata dall’estrema difendente dei pali giamaicana. Palla sull’angolino sinistro e parata di Shneider con una mano e messa in sicurezza poco

dopo. Poco male, risultato arrivato, Andressa non appare nel tabellino di gara, ma restano impresse nella memoria le sue pennellate d’alta scuola.