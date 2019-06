Mondiale femminile, Anna Falchi: “invidiosa dei fisici delle calciatrici”

Il mondiale femminile sta regalando grande spettacolo, Anna Falchi, tifosa della Lazio, a Radio Cusano Campus, ha parlato della competizione: “Non amo molto vedere le donne che giocano a calcio perché sono poco femminili chiaramente però mi sto appassionando a questa nazionale femminile che sta regalando più emozioni di quella al maschile: all’inizio ero scettica ma ora non posso fare a meno di seguirle e riguardo le polemiche che girano intorno a questa squadra e al calcio al femminile in generale posso dire che fanno soltanto bene perché servono a promuovere ancora di più la nazionale italiana al femminile, l’importante è che se ne parli come si usa dire. Provo anche un po’ di invidia nei confronti dei loro fisici molto tonici e muscolosi, strano ma è così!”.