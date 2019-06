Mondiale femminile, arbitri promossi dopo la prima fase

“Assolutamente positivo. L’interesse che la Coppa del Mondo femminile FIFA 2019 ha generato è molto alto, anche in paesi in cui il Calcio femminile non è molto popolare”. Sono le dichiarazioni di Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della FIFA, è stato fatto un punto sulla prima parte del Mondiale femminile. A proposito di arbitri, l’ex fischietto italiano ha detto che “la valutazione complessiva è in linea con le nostre aspettative, hanno dimostrato un alto livello di impegno e buone qualità”. E’ stato poi affrontato l’argomento delle nuove regole sui calci di rigore che hanno portato alla ripetizione di diversi penalty.