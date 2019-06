Mondiale femminile, Argentina-Giappone 0-0: primo storico punto per le sudamericane, delusione per le asiatiche [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Arriva il primo pareggio del Mondiale femminile: 0-0 tra Argentina e Giappone. Partita abbastanza bloccata nel primo tempo. Ci prova Sugita dal limite ma il tiro viene repinto dalla difesa albiceleste. Poco dopo Sugasawa colpisce di testa ma la palla termina tra le braccia del portiere argentino Correa. All’inizio della ripresa arrivano le due più grandi occasioni del Giappone: al 50′ ci prova Yokohama da lontanissimo, errore della Correa in presa e Sugasawa manca la porta da pochi passi dopo la respinta; al 55′ è Hasegawa a calciare da buona posizione ma la giapponese svirgola il pallone. Primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina, delusione per il Giappone secondo nel 2015.