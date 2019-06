Mondiale femminile, Australia-Brasile 3-2: le oceaniche tornano in corsa, occasione d’oro per l’Italia [FOTO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE – L’Australia batte il Brasile 3-2 in rimonta e torna in corsa per la qualificazione nel girone C. Partita scoppiettante in avvio con occasioni da entrambe le parti: Kerr la più pericolosa, ma l’attaccante australiana non riesce ad essere precisa. Al 19′ primo episodio dubbio, sul quale interviene il VAR: fallo di Thaisa su Yallop ma la revisione non porta a nulla. Penalty che viene concesso al 24′ per una leggera trattenuta su Santos: dal dischetto va Marta che non sbaglia. Sedicesima rete nei Mondiale per la leggenda del calcio femminile. L’Australia prova a rispondere con la solita Kerr, ma Barbara è attenta. Al 38′ la nazionale verde-oro raddoppia con un perfetto colpo di testa di Cristiane. Al 46′ del primo tempo l’Australia torna in partita con il gol di Foord. In avvio di ripresa pericoloso il Brasile con un tiro a giro di Debinha. Al 58′ le oceaniche trovano il pari: cross di Logarzo e Kerr inganna Barbara, facendo 2-2. Al 66′ l’Australia ribalta il punteggio: sul cross di Kerr, Monica devia nella propria porta. Al 75′ Kerr manca l’appuntamento con il 4-2. Nel finale l’assalto del Brasile non porta a nulla. L’Australia rientra in corsa per la qualificazione, ottima occasione di fuga per l’Italia, impegnata domani contro la Giamaica ferma a 0. In alto la FOTOGALLERY del match.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE C

1^ GIORNATA

Australia – ITALIA 1-2

Brasile – Giamaica 3-0

2^ GIORNATA

Australia – Brasile 3-2

Giamaica – ITALIA 14/06, Reims, ore 18

3^ GIORNATA

Giamaica – Australia 18/06, Grenoble, ore 21

ITALIA – Brasile 18/06, Valenciennes, ore 21

CLASSIFICA: ITALIA, Brasile, Australia 3 punti; Giamaica 0.