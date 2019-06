Mondiale femminile, bookies fiduciosi sul cammino dell’Italia

Parte con un ruggito l’avventura mondiale della Nazionale Italiana di Calcio Femminile in questa ottava FIFA Women’s World Cup: 2-1 contro una delle favorite alla vittoria del titolo e punteggio pieno nel Gruppo C, in campo oggi e venerdì, quando le ragazze del CT Milena Bertolini affronteranno la Jamaica, sconfitta per 3-0 all’esordio contro il Brasile. Le due reti segnate contro l’Australia domenica scorsa portano la firma di Barbara Bonansea, attaccante della Juventus. Un exploit che non solo vede l’Italia già con un piede oltre la fase a gironi, ma fa lievitare la fiducia dei bookmakers (la quota per il titolo finale all’Italia è passata da 41,00 a 32,00 proprio nelle ultime ore), tanto che Planetwin365 ha deciso di promuovere una quota XXL proprio per la prossima marcatura della Bonansea: se sarà lei, infatti a segnare la prima rete dell’incontro Jamaica-Italia (venerdì 14 alle 18:00), Planetwin365 pagherà ben 7,00 volte la posta.

Ad oggi sono anche i milioni di italiani che seguono la competizione a dare sostegno alla squadra, contro la Jamaica è praticamente un plebiscito: 83% scommette sul 2, quotato 1,11 contro il 18,50 del segno 1. È vero anche che il difficile deve ancora arrivare, ma con il passaggio del girone quotato 2,40 da Planetwin365, l’attenzione ai prossimi incontri è sicuramente molto alta. Il Brasile, infatti, è la squadra tuttora in testa alle previsioni dei bookmakers: il passaggio della Nazionale verdeoro si gioca a 1,80, quello dell’Australia 5,50 mentre per la Jamaica c’è una fantascientifica quota 401,00. Molto interessante anche la quota offerta per una nuova doppietta della Bonansea (4,88), mentre la tripletta viaggia a 15,99. Attesa anche la prima rete di Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina, a secco in Nazionale da oltre 3 mesi e che potrebbe ritrovare la via del gol proprio nella partita contro le giamaicane. Una sua rete è in lavagna a 1,95. Per l’Italia sarà anche l’occasione di guadagnare il matematico accesso agli ottavi di finale. Una nuova vittoria per 2-1 delle Azzurre vale per Planetwin365 una quota di 10,30. Ma il risultato più probabile è lo 0-2 (6,51).