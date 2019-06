Mondiale femminile: è boom di ascolti per la Nazionale italiana

MONDIALE FEMMINILE – Grandi ascolti per il Mondiale femminile, la partita dell’Italia è stata seguitissima e per le prossime partite si annunciano nuovi record. Il match in diretta su Rai2 ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila spettatori e il 18.5% di share). In particolare sono stati 3 milioni 93mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, grande seguito in prima serata su Rai1 per la finale di Nations League tra Portogallo e Olanda, quasi 3 milioni di telespettatori (2 milioni 959mila pari al 14.2% di share) hanno seguito la diretta. Ma a sorprendere è soprattutto il calcio femminile pronto a superare nuovi record.