Mondiale femminile, Brasile-Giamaica 3-0: tripletta di Cristiane [FOTO]

Inizia nel migliore dei modi il cammino del Brasile al Mondiale femminile. Prive della stella Marta, le sudamericane travolgono la Giamaica con una tripletta di Cristiane. Allo Stade des Alpes di Grenoble, Cristiane a segno al 15′ su assist di Andressa (che poi sbaglierà un rigore). Le altre due reti nella ripresa dell’attaccante del Psg, al 50′ e al 64′ per il definitivo 3-0. A 41 anni e 98 giorni Formiga è diventata la giocatrice più anziana a prendere parte a un Mondiale: per la centrocampista brasiliana è il settimo torneo iridato in carriera. Il match era valido per il gruppo C, lo stesso dell’Italia, con le azzurre vittoriose sull’Australia. In alto la FOTOGALLERY del match.

