Mondiale femminile, Cabrini: “ragazze meritano il professionismo”

“Ho lasciato un ottimo gruppo di ragazze che è cresciute molto, ormai fanno parte di squadre importanti come Juventus, Fiorentina e Roma, questo ha permesso di lavorare in maniera differente rispetto a qualche anno fa sia sotto l’aspetto tecnico che fisico. Ora devono rimanere con i piedi per terra perchè dagli ottavi in avanti ci sono squadre, non dico più forti, ma che hanno qualche anno di vantaggio rispetto a noi”. Sono le dichiarazioni di Antonio Cabrini, ex commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile, commenta a LAPRESSE il mondiale femminile con l’ottimo avvio dell’Italia. “E’ giusto che ci sia la possibilità di passare al professionismo, soprattuto con l’avvento dei club maschili credo sia il momento di dare un supporto maggiore”.