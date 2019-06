Mondiale femminile di calcio su Twitter: i dati sulle conversazioni

L’emozione per ogni goal, la felicità per la vittoria e i momenti che segnano record mondiali: il Campionato Mondiale di calcio femminile ha unito tutti i fan su Twitter per condividere tutti i momenti più esaltanti. Dal momento che la Fase a Gironi è terminata, Twitter ha aggiornato i dati sullo svolgimento delle conversazioni sulla piattaforma dall’inizio del Campionato.

Le migliori partite

La partita tra Stati Uniti e Thailandia è stata al centro della maggior parte delle conversazioni su Twitter durante la Fase a Gironi. Tra le partite più twittate anche quella dell’Italia contro il Brasile. Di seguito le 5 partite più twittate durante i gironi di gioco:

Stati Uniti contro Thailandia

Brasile contro Giamaica

Australia contro Brasile

Stati Uniti contro Cile

I momenti più memorabili su Twitter

Due dei cinque momenti più twittati della Fase di Gironi sono legati alla partita Stati Uniti – Thailandia. Memorabili su Twitter le vittorie del Brasile contro la Giamaica e contro l’Australia, che hanno avuto un’eco molto ampia. Il goal da record mondiale della fuoriclasse Marta, che le ha permesso di arrivare in cima alla classifica di chi ha segnato più reti nella storia del Mondiale Fifa (maschile e femminile), è un altro dei momenti più twittati a livello globale. Di seguito i cinque momenti più memorabili:

Cristiane fa una tripletta e porta il Brasile alla vittoria contro Giamaica

Cristiane segna al 38° minuto dando al Brasile un vantaggio di 2-0 sull’Australia

Carli Lloyd segna nel tempo di recupero chiudendo la partita Stati Uniti – Thailandia con una vittoria schiacciante per le americane: 13-0

L’attaccante Marta segna il 17° goal della sua carriera nella Coppa dei Campioni diventando la calciatrice che ha segnato più reti nella storia della Coppa del Mondo maschile o femminile

Mallory Pugh segna un goal all’84° minuto dando agli Stati Uniti un vantaggio di 11-0 sulla Thailandia

Le giocatrici migliori

La brasiliana Marta è la giocatrice più menzionata finora su Twitter, seguita dall’americana Alex Morgan e dalla brasiliana Cristiane Rozeira.

Marta Vieira da Silva (Brasile)

Alex Morgan (Stati Uniti)

Cristiane Rozeira (Brasile)

Megan Rapinoe (Stati Uniti)

Claudia Endler (Cile)

Le squadre migliori

Non è quindi una sorpresa che gli Stati Uniti e il Brasile si posizionano al vertice delle squadre più twittate:

Stati Uniti

Brasile

Argentina

Inghilterra

Francia

Questi sono i migliori Re-tweet della Fase dei Gironi del Campionato: