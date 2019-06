Mondiale Femminile, la Cina esulta: Sudafrica KO di misura [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mondiale Femminile – Ancora grandi emozioni per quanto riguarda il torneo per nazionali. Si è da poco conclusa la gara tra Sudafrica e Cina relativa alla seconda giornata del girone B. Successo di misura delle asiatiche con una rete di Li Ying al 40′ del primo tempo. Grazie a questo successo le cinesi si portano a 3 punti e agganciano la Spagna al secondo posto, restano ferme a zero le sudafricane, in testa la Germania a punteggio pieno dopo due partite.

RISULTATI E CLASSIFICA

1^ GIORNATA

Germania – Cina 1-0

Spagna – Sudafrica 3-1

2^ GIORNATA

Germania – Spagna 1-0

Sudafrica – Cina 0-1

3^ GIORNATA

Cina – Spagna 17/06, Le Havre, ore 18

Sudafrica – Germania 17/06, Montpellier, ore 18

CLASSIFICA

Germania 6

Cina 3

Spagna 3

Sudafrica 0