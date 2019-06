Mondiale femminile, vietato sottovalutare la Cina: i punti di forza del prossimo avversario dell’Italia

Il Mondiale femminile sta entrando sempre di più nella fase decisiva, nonostante la sconfitta contro il Brasile l’Italia ha staccato il pass come prima del girone ed adesso guarda con fiducia alla prossima sfida, l’avversario agli ottavi di finale sarà la Cina. I favori dei pronostici sono a favore delle azzurre ma guai a sottovalutare gli avversari che negli ultimi anni hanno conquistato importanti risultati. Le asiatiche hanno raggiunto i quarti di finale sia nel Mondiale 2015 che nelle Olimpiadi del 2016, sono arrivare seconde al Mondiale del 1999. Il punto di forza è sicuramente la difesa, al momento hanno incassato un solo gol in 270 minuti, la calciatrice che si è messa in mostra è il portiere Peng Shimeng, estremo difensore dello Jiangsu Suning. Una squadra che punterà anche sulla velocità mentre l’Italia è una squadra più fisica e tecnica.