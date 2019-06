Mondiale Femminile, la Cina teme l’Italia: “Partita dura e difficile”

Si inizia a fare sul serio. Dopo l’ottimo cammino nella fase a gironi del Mondiale Femminile, il gioco si fa duro per l’Italia, impegnata domani pomeriggio contro la Cina per gli ottavi di finale. Ostacolo non semplice ma neanche insormontabile per le azzurre, che grazie al primo posto nel proprio gruppo si sono ‘regalate’ un’avversaria alla portata.

Non per niente, le asiatiche temono Bonansea e compagne, come affermato dal difensore Liu Shanshan: “Penso che sia un bene per le nostre giocatrici aver avuto molto tempo per recuperare, dato che ogni partita risulta molto dispendiosa in termini di energie. Ma per lo staff tecnico, più giorni di riposo significano più programmi di allenamento, quindi loro hanno dovuto lavorare di più. Siamo pronte a disputare una partita difficile, perche’ ogni gara della fase a eliminazione diretta potrebbe essere molto dura“.