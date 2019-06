“Orgoglioso di tutte voi: non e’ la fine di un sogno ma l’inizio di un lungo cammino! Complimenti ragazze mondiali”. E’ il messaggio su Twitter, del capitano della Juve e della Nazionale maschile, Giorgio Chiellini che ha commentato così la sconfitta e l’eliminazione dell’Italia al Mondiale femminile contro l’Olanda, 0-2 il risultato finale. Niente da fare dunque per le azzurre che comunque hanno disputato una competizione strepitosa mettendo in mostra importanti qualità.