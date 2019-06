Mondiale femminile, i complimenti di Gravina: “adesso obiettivi più importanti”

“Sono ragazze splendide, anche oggi hanno fatto una bellissima prestazione. Le azzurre ormai rappresentano una splendida realtà, ora non resta che sognare per obiettivi ancora più importanti”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni della Rai che commenta così il netto successo dell’Italia contro la Giamaica che ha permesso di staccare il pass per gli ottavi. Il numero uno di via Allegri lancia poi un appello “per chiedere al governo di prendere in seria considerazione un provvedimento normativo per introdurre una forma di professionismo che queste ragazze rivendicano in maniera chiara e forte. Io ho parlato di semi-professionismo, è il momento di riconoscere questo status gratificante perché credo che queste ragazze stiano dando tantissimo al nostro Paese”.