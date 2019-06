Mondiale femminile, i complimenti di Roberto Mancini, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi alle azzurre [FOTO]

Esordio col botto per l’Italia al Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 contro l’Australia grazia ad una doppietta della juventina Barbara Bonansea. Sui social non sono tardati i complimenti. Tra i primi ad elogiare le azzurre ci sono stati Roberto Mancini, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. In basso i tweet dei tre tifosi d’eccezione.

Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende l’Australia [FOTO]

Grandi ben fatto!!!Complimenti per un esordio fantastico e pieno di emozioni!#RagazzeMondiali #Azzurre https://t.co/UWrBXYsR47 — Roberto Mancini (@robymancio) 9 giugno 2019