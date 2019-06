Mondiale femminile, il ct dell’Italia Milena Bertolini: “Come regalo vorrei i quarti”

MONDIALE FEMMINILE – Milena Bertolini, che compie oggi 53 anni, ha presentato la partita di domani alle 18 Italia-Cina, valevole per gli ottavi del Mondiale femminile: “La Cina è una squadra forte, non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo”. “Noi – continua la ct – cerchiamo di armonizzare difesa e costruzione del gioco mettendoci anche la fantasia, una particolarità del calcio italiano e delle ragazze italiane. Sarà un ottavo di finale molto equilibrato”.

Mazzi di fiori e tanti sorrisi, ma il regalo che desidera Milena Bertolini è la vittoria: “E’ lo stesso regalo che vorrebbero anche tutte le ragazze – dice la ct azzurra – il passaggio del turno. In questi due anni abbiamo lavorato tanto, duro, non ci siamo mai risparmiate. Pensavo di passare il turno, non di riuscirci da prime del girone”.