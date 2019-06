Mondiale femminile, dominio della Svezia contro la Thailandia

Si è appena concluso il primo match di oggi valido per il mondiale femminile, in campo la Svezia che ha dominato in lungo ed in largo contro la Thaiandia, il risultato di 5-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La Svezia vola in classifica al primo posto ed a punteggio pieno, per la Thailandia seconda sconfitta consecutiva e qualificazione ormai compromessa. La Svezia chiude i conti già nei primi 45 minuti con le reti messe a segno da Sembrant, Asilani e Rolfo. Nella ripresa la partita non cambia registro ed a chiudere definitivamente i conti ci pensano Hurtig e Rubensson. Finisce 5-1, ottima Svezia.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE F

1^ GIORNATA

Cile – Svezia 0-2

Usa – Thailandia 13-0

2^ GIORNATA

Svezia – Thailandia 5-1

Usa – Cile 16/06, Parigi, ore 18

CLASSIFICA:

Svezia 6 punti;

Usa 3;

Cile 0,

Thailandia 0

3^ GIORNATA