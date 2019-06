Mondiale femminile, i doodle di oggi: si giocano altre due partite [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE – Si avvicina un’altra giornata importante valida per il Mondiale femminile, oggi in campo altre quattro squadre, si giocano le partite Australia-Brasile e Sudafrica-Cina. Il Brasile è reduce dal netto successo netto contro la Giamaica e ha intenzione di ottenere il pass per gli ottavi di finale, ultima chance per l’Australia reduce proprio dalla sconfitta contro l’Italia. Ultime chance anche per Sudafrica e Cina, ferme a zero punti non possono permettersi un nuovo passo falso. Nel frattempo google ha dedicato nuovi doodle alla competizione, i Mondiali femminili sono sempre più seguiti. In alto la fotogallery.