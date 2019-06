Mondiale femminile, è grande spettacolo: i doodle dedicati alla competizione [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il mondiale femminile di calcio ha preso il via, si tratta di una competizione sempre molto seguita e che ha regalato grosse emozioni già dalle prime partite. Oggi è scesa in campo anche l’Italia, vittoria all’ultimo respiro per le azzurre che in rimonta hanno ottenuto tre punti preziosissimi, già grande attesa per il secondo turno contro la Giamaica. La competizione è seguita e molto importante, nella giornata di oggi infatti google ha dedicato un nuovo doodle, in alto la fotogallery con tutte le immagini.