Mondiale femminile, esordio ok con brivido per la Germania: 1-0 alla Cina [FOTO]

Esordio con vittoria nel girone B per la Germania al Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. La Cina si arrende al gol di Giulia Gwinn al 66′. Asiatiche più volte vicine al gol nel primo tempo ma le avanti cinesi sono imprecise. Nella ripresa la Germania prende le redini del gioco e trova la rete decisiva con un tiro dal limite dell’area. Nello stesso gruppo si gioca alle 18 Spagna-Sudafrica. In alto la FOTOGALLERY del match.