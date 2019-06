Mondiale femminile, l’ex miss Italia Paola Bresciano: “Brave ragazze”

Le parole dell’ex miss Italia Paola Bresciano, vincitrice della fascia a 16 anni nel 1976 quando giocava nel Trapani come centravanti, sul Mondiale Femminile: “E’ come se fossi stata in campo con loro, tanta è stata la tensione con cui ho seguito la partita. La squadra azzurra è molto preparata, è messa bene in campo da Milena Bartolini. Le ragazze sono state brave a recuperare il gol di svantaggio e a giocare sempre con grande intensità e con la voglia testarda, di vincere la partita”. Le azzurre hanno vinto la partita con l’Australia, ma la Bresciano guarda ad obiettivi diversi: “Sono stata col fiato sospeso fino alla fine. Ottavi? Le ragazze sono modeste, sono forti e lo hanno ampiamente dimostrato battendo la forte Australia, una squadra che può vincere questo mondiale. Per quanto si è visto in campo contro l’Australia, mi convinco, sempre di più, che la nostra Nazionale, sia fra le squadre favorite“.