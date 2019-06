Mondiale Femminile, Francia e Norvegia esultano: sono agli ottavi di finale [FOTO]

1 /29 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mondiale Femminile – Francia e Norvegia esultano: sono loro a continuare l’avventura nel torneo, passando agli ottavi di finale. Si è infatti da poco conclusa la terza giornata del girone A.

La Francia ha superato la Nigeria 1-0 chiudendo al primo posto. Per le bleus decisivo il gol di Renard su rigore al 33′ della ripresa, dopo averne fallito un altro qualche minuto prima. Transalpine a punteggio pieno. Di misura, ma per 2-1, la Norvegia ha battuto la Corea del Sud, grazie ai gol di Hansen al 4′ ed Herlovesen allo stesso minuto della ripresa, entrambi su rigore. Di Yeo Min-Ji la rete delle sudocreane. Scandinave seconde a sei. In alto la FOTOGALLERY delle due sfide.

RISULTATI GIRONE A

1^ GIORNATA

Francia – Corea del Sud 3-0

Norvegia – Nigeria 3-0

2^ GIORNATA

Nigeria – Corea del Sud 2-0

Francia – Norvegia 2-1

3^ GIORNATA

Nigeria – Francia 0-1

Corea del Sud – Norvegia 1-2

CLASSIFICA

Francia 9

Norvegia 6

Nigeria 3

Corea del Sud 0