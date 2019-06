Mondiale femminile, la Francia continua a volare: Norvegia ko ed ottavi conquistati [FOTO]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Continua a regalare spettacolo il Mondiale femminile, oggi in campo la Francia che ha conquistato altri tre punti bissando la vittoria contro la Corea del Sud, questa volta ad arrendersi è stata la Norvegia, 2-1 il risultato finale, giusto per quanto visto in campo. La Francia vola agli ottavi di finale e si candida ad essere protagonista fino alla fine della competizione, è infatti una delle favorite alla vittoria. Vantaggio della Francia all’inizio del secondo tempo con Gauvin, poi l’autogol di Renard ristabilisce la parità. La Francia non molla e trova la rete di vittoria e qualificazione al 72′ con il rigore trasformato da Le Sommer. Ottima Francia, Norvegia ko.