Mondiale femminile, Germania ai quarti: Nigeria travolta 3-0 [FOTO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE – La Germania è la prima squadra qualificata per i quarti di finale del Mondiale femminile, in Francia. A Grenoble, la formazione tedesca ha avuto la meglio sulla Nigeria con un netto 3-0. Partita senza storia, con la Germania in vantaggio dopo 20′ con un gol di testa di Popp. Sette minuti dopo il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Dabritz, concesso per fallo ai danni della solita Magull. Nella ripresa la Germania controlla e chiude i conti all’82’ con un gol di Schuller. Brava l’attaccante tedesca ad approfittare di un retropassaggio errato di un difensore nigeriano e a battere il portiere con un destro in diagonale. La Germania attende ora la vincente del confronto fra Svezia e Canada. In alto la FOTOGALLERY del match.