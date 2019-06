Mondiale femminile: Germania, Spagna e Cina agli ottavi di finale [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE – La Germania ha chiuso il girone B del Mondiale femminile a punteggio pieno grazie alla vittoria contro il Sudafrica, pari a reti inviolate tra Cina e Spagna. In virtù di questi risultati si qualificano agli ottavi la Germania (prima) la Spagna (seconda) e la Cina (come una delle migliori terze).

CINA-SPAGNA, 0-0 – Al 10′ clamorosa occasione per la Hermoso che calcia a botta sicura ma centra una compagna. Al 30′ ci prova la Nahikari che trova la parata del portiere cinese. Al 32′ e al 39′ è ancora la Hermoso a sfiorare il gol prima con un tiro largo di poco, poi con un colpo di testa parato. Anche nella ripresa meglio la Spagna che va vicina al gol in tre occasioni nei 10′ finali sempre con la fuoriclasse Hermoso che trova per tre volte la Peng sulla sua strada (un’occasione direttamente su calcio d’angolo).

SUDAFRICA-GERMANIA, 0-4 – Goleada della Germania che travolge il Sudafrica con un netto 0-4. Al 14′ è Leupolz di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo a portare avanti le tedesche. Al 29′ raddoppia Dabritz con un tap-in su respinta imprecisa del portiere sudafricano. La Germania ci prova tante volte e al 40′ trova il tris con un colpo di testa di Popp. Al 59′ è Magull a calare il poker. Nel finale annullati altri due gol alle tedesche: prima a Popp poi a Gwinn entrambi per fuorigioco.

