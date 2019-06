Mondiale Femminile, c’è Giamaca-Italia: oggi il doodle è dedicato anche alle azzurre

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Seconda giornata per l’Italia femminile al Mondiale di Francia. Dopo il successo all’esordio contro l’Australia, le azzurre affronteranno questo pomeriggio la Giamaica (ore 18) con l’obiettivo di ipotecare il passaggio del turno.

Come d’abitudine in questi giorni, Google sta dedicando doodle giornalieri alle varie squadre impegnate nella competizione. Oggi, con l’impegno di Bonansea e compagne, il doodle in Italia è appunto relativo alla squadra del Ct Bertolini. In alto la FOTOGALLERY con l’home page di google odierna.