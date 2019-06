Mondiale femminile, Giamaica-Australia 1-4: il poker di una strepitosa Kerr trascina le oceaniche agli ottavi [FOTO]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE –Si è appena conclusa Giamaica-Australia, l’altra partita del gruppo C comprendente anche l’Italia. Vittoria agevole per le oceaniche che passano per 1-4 e si qualificano agli ottavi da seconde.

Prima occasione per la Kerr al 5′: l’attaccante australiana da sola in area di rigore cerca un pallonetto facilmente parato dal portiere giamaicano. All’undicesimo le oceaniche passano con la solita Kerr che irrompe sul primo palo e trova il gol dell’1-0. Al 17′ l’Australia va vicinissima al raddoppio con Carpenter che sbaglia un cross che prende una strana traiettoria e si stampa sulla traversa. Al 25′ è ancora la Kerr ad avventarsi di testa sul pallone ma la McClure devia in angolo. Al 41′ arriva la prima occasione per le Reggae Girls con Shaw che di testa spedisce a lato di un nulla. Al 42′ l’Australia raddoppia, manco a dirlo, con la Kerr: straordinario stacco della bomber australiana e 2-0.

Al 50′ la Giamaica accorcia le distanze con Solaun, entrata all’intervallo, che deposita in rete dopo aver superato la Williams. Al 63′ la Shaw si divora il pallone del 2-2 e al 69′ le giamaicane vengono punite ancora da Kerr che sfrutta un pallone sporco che le capita per la tripletta personale. All’83’ la Kerr cala addirittura il poker dopo uno stop sbagliato del portiere giamaicano. In alto la FOTOGALLERY del match.