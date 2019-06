Mondiale femminile, Giamaica-Italia 0-5: le pagelle di CalcioWeb, gol pazzesco di Galli [FOTO]

1 /41 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è concluso il secondo match del Mondiale femminile per l’Italia, altra grande prestazione per le azzurre che volano agli ottavi di finale e si candidano ad essere grande protagoniste per il proseguo della competizione. Partita senza storia contro la Giamaica, finisce con il netto risultato di 0-5, la partita non è stata mai in discussione. La grande protagonista è stata Girelli, autore una splendida tripletta, nella ripresa la doppietta di Galli, il primo veramente bellissimo. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

Giamaica-Italia: le pagelle di CalcioWeb

GIAMAICA: Schneider 5, C. Swaby 5, Plummer 4.5, Solaun 5, Asher 5, Shaw, Campbell 5, Blackwood 5.5, A. Swaby 4.5 (dal 46′ Sweatman 5), Adamolekun 5 (dal 76′ Silver s.v.), Grey. 5 (dal 66′ Brown 5).

ITALIA: Giuliani 6, Bergamaschi 7 (dal 65′ Galli 8.5), Gama 7, Linari 6.5, Guagni 6.5 (dal 57′ Boattin 6.5), Sabatino 7.5, Girelli 9 (dal 72′ Giacinti 7), Bonansea 7.5, Bartoli 7, Cernoia 6.5, Giugliano 7.5.