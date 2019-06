Mondiale femminile, Giamaica-Italia: lo spettacolo è anche sugli spalti [FOTO]

1 /20 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si sta giocando il secondo match dell’Italia valido per il Mondiale femminile, le azzurre in campo nella gara contro la Giamaica, partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. Tutto facile per l’Italia che alla fine del primo tempo si trova in doppio vantaggio grazie doppietta di Girelli, la prima su calcio di rigore. Grande spettacolo anche sugli spalti, in alto la fotogallery con tutte le immagini dei tifosi.