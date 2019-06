Mondiale femminile, la gioia di Gama e Bonansea: “Esordio fantastico”. “Grande cuore, ci abbiamo creduto fino alla fine”

Barbara Bonansea, attaccante dell’Italia femminile, autrice della doppietta contro l’Australia, commenta la vittoria all’esordio al Mondiale, ai microfoni di Rai Sport: “Sono contentissima, non potevo sognare una partita migliore per me e per noi. Ce lo meritavamo. Il rigore all’inizio ci ha un po’ tagliato le gambe però poi è andato tutto bene. Nel secondo tempo ci siamo tolte qualche peso, abbiamo giocato come sappiamo e vincere così è fantastico“, ha aggiunto la Bonansea.

Sara Gama, capitano delle azzurre, commenta la vittoria ai microfoni della Rai: “Eravamo partite bene, poi io ci ho messo lo zampino con il rigore. Nella ripresa però abbiamo iniziato a giocare mettendole in difficoltà, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto. Devo solo ringraziare tutte le mie compagne. Loro erano molto fisiche, ma noi ci siamo preparate bene e non abbiamo trovato difficoltà contro una grande squadra come l’Australia. Abbiamo dimostrato di avere cuore e di essere ad un buon livello”, ha concluso la Gama.