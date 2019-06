Mondiale femminile, Giorgetti: “lo sport riesce ad unire tutto il Paese”

“Lo sport ha questo tipo di vantaggio: riesce a unire tutto il Paese, la politica e non solo. Adesso entusiasmo ma piedi per terra perché la competizione è lunga. Ma credo che loro sappiano bene cosa fare”. Sono le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, commentando la vittoria della Nazionale femminile contro l’Australia ai Mondiali, dichiarazioni rilasciate a margine di un evento con gli atleti della Federazione italiana sport invernali a Palazzo Chigi. Cresce l’entusiasmo per il mondiale femminile e soprattutto per l’Italia che si candida ad essere sempre più protagonista fino alla fine della competizione.