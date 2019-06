Mondiale femminile, Girelli: “un sogno che si avvera”

“E’ un sogno, e’ bello… Bello. C’e’ ancora tanto da fare, ma e’ stata una vittoria importante. Tutti conoscevamo la forza della Giamaica ma, nonostante questo, la squadra ha dimostrato di avere un gran carattere e di rimanere concentrata. Questa vittoria e’ importante, ma restiamo con i piedi per terra. Dopo tutto quell’entusiasmo derivante dalla vittoria sull’Australia era davvero facile scivolare”. Sono le dichiarazioni di Cristiana Girelli, grande protagonista della vittoria contro la Giamaica e che commenta a Sky Sport la vittoria per 5-0. L’Italia ha staccato il pass per gli ottavi di finale e punta ad essere sempre più protagonista della competizione.