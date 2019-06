Mondiale femminile, Giuliani avverte la Cina: “vogliamo continuare a sognare”

“Siamo arrivate sino a qua, è un peccato mettersi ora dei freni. Continuiamo a sognare, nessuno si aspettava questi risultati e tutto quello che viene da adesso in poi è qualcosa di guadagnato”. Sono le dichiarazioni di Laura Giuliani, portiere della Nazionale femminile, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro la Cina. “Il segreto della nostra difesa – sottolinea – è l’organizzazione, a livello di reparto abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni di preparazione e si sono visti i risultati in campo. Non è scontata questa sintonia, visto che tutte le giocatrici della difesa giocano in squadre diverse. A livello individuale abbiamo i migliori difensori di questo torneo, non è un caso che abbiamo preso solo due gol ed entrambi su rigore”.