Mondiale femminile, google dedica nuovi doodle alla competizione [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

MONDIALE FEMMINILE – Il Mondiale femminile ha già riscontrato grande successo ed adesso è destinato a crescere giorno dopo giorno. In Italia si sono tutti appassionati dopo l’impresa delle ragazze nel match d’esordio contro l’Australia, adesso l’intenzione è quella di confermarsi. Nel frattempo google ha dedicato nuovi doodle alla competizione, segno che inizia ad essere sempre più seguita ed i tifosi apprezzano in attesa delle nuove partite previste nei prossimi giorni. In alto la fotogallery.