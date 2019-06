Mondiale femminile, Gravina: “risultato per tutto il movimento calcistico italiano”, messaggio di Fico

“E’ un risultato straordinario per la nostra Nazionale e per l’intero movimento calcistico italiano, non solo femminile. Raggiungere i quarti di finale con un’altra prestazione maiuscola è quanto di meglio potevamo aspettarci. Queste straordinarie ‘Ragazze Mondiali’ stanno scrivendo la storia”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo il successo dell’Italia al Mondiale femminile contro la Cina.

Una “splendida vittoria per le Azzurre che raggiungono i quarti di finale ai Mondiali di Calcio in Francia, battendo anche la Cina. Davvero brave tutte quante. Ragazze mondiali”: è il messaggio su Twitter, del presidente della Camera, Roberto Fico.